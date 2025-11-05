Los abogados y familiares de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez anunciaron este miércoles que la exmandataria saldrá libre el jueves tras completarse los trámites de anulación de una sentencia por los hechos de la crisis política de 2019 y confirmaron que asistirá a la investidura del nuevo presidente, Rodrigo Paz.

"Creemos que mi madre va a salir mañana (jueves), ahora va a salir el mandamiento de libertad, tienen que notificar todavía al penal. Al fin va a estar libre", declaró a los medios Carolina Ribera, hija de la expresidenta de transición (2019-2020).

Ribera también señaló que su madre "sí estará presente" en la investidura de Paz como "expresidenta constitucional de Bolivia" y que compartirá ese momento con el nuevo Gobierno una vez que se le restituyan "todos los derechos que le fueron quitados".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta interina y ordenó su "inmediata liberación" por el proceso conocido como 'golpe de Estado II', relacionado con la crisis política de 2019.

