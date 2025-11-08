Rodrigo Paz juró como presidente de una Bolivia "devastada y quebrada"

El político centrista Rodrigo Paz Pereira tomó juramento este sábado como el nuevo presidente de Bolivia para un periodo de cinco años, abriendo un nuevo ciclo político y económico en el país sudamericano después de 20 años de la izquierda en el poder.

"Dios, familia y patria, sí, juro", sostuvo el nuevo mandatario boliviano al tomar juramento.

Paz Pereira, nacido en Santiago de Compostela en 1967 por el exilio de sus padres, juró el cargo ante su vicepresidente, el expolicía Edmand Lara, y ante los diputados y senadores electos en los recientes comicios generales que también inician este sábado una nueva legislatura.

El político fue elegido presidente en la inédita segunda vuelta realizada el pasado 19 de octubre, con un 54,96 % de los votos, frente a un 45,04 % logrado por su rival, el exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

Amplia presencia internacional y nacional en la investidura

A la investidura de Paz asisten los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Además, participan la presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, y la también española Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea y representante de la UE en el acto.

Entre los asistentes también están el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, así como los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Costa Rica, Stephan Brunner.

Desde China llegó el ministro de Recursos Hídricos, Li Gouying, como "enviado especial" del presidente Xi Jinping, y también acuden los expresidentes bolivianos Quiroga, Carlos Mesa (2003-2005), Jeanine Áñez (2019-2020), Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) y Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre del nuevo mandatario del país andino.

Contexto de crisis y promesas del nuevo gobierno

Paz Pereira asume la Presidencia de Bolivia en un contexto de crisis marcado por la falta de dólares y combustibles y el consiguiente encarecimiento de alimentos y algunos servicios.

Una de sus promesas electorales es aplicar un "capitalismo para todos" con créditos baratos para los emprendedores, rebajas de impuestos y de aranceles para la importación de tecnología y vehículos, y acabar con lo que llama el 'Estado tranca', entre otros.

El gobernante también se ha propuesto abrir Bolivia "al mundo", salvo a aquellos países "que no tienen democracia", por lo que están ausentes en su investidura los Gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La llegada de Paz al Gobierno boliviano supone el fin de 20 años de Gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Críticas a la gestión de recursos naturales y la "economía quebrada"

En su investidura, Pereira, cuestionó "¿dónde está el litio? ¿dónde está el gas?", y acusó a los expresidentes del saliente Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) de haber "mentido" con la abundancia de esos recursos naturales.

"Yo quiero preguntales, con testigos internacionales, con las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿Dónde está el gas? ¿Dónde está el bendito mar de gas que nos prometieron?, nos dijeron que Bolivia iba a tener un mar de gas. Evo, ¿Dónde está el litio?, Arce, ¿Dónde está el litio, el gas", preguntó Paz durante su primer discurso como mandatario.

El presidente hizo referencia al anuncio de Luis Alberto Sánchez, entonces ministro de Hidrocarburos del Gobierno de Morales, que dijo en 2019 haber encontrado "un mar de gas" tras la perforación del pozo Boyuy X-2, sin embargo, este pozo posteriormente se declaró "no comercial" lo que dejó duras críticas al Ejecutivo.

Sobre el litio, Paz recordó la promesa incumplida de Arce beneficiar al país con la explotación de litio, tras polémicos contratos con empresas de China y Rusia por 2.000 millones de dólares que no llegaron a ejecutarse, y ante una planta industrial que arrancó en 2023 pero que atraviesa por varias dificultades para su operación al 100 %.

"Basta de ideologías que no te dan de comer, la ideología no te da de comer, lo que te da de comer es el empleo, la producción, el crecimiento, el respeto a la propiedad privada, la seguridad ciudadana y jurídica", precisó Paz en su discurso.

El presidente también dijo que Bolivia sufre una "escasez energética que afecta a cada familia" por la falta de diésel y combustible.

"Sin embargo, antes de asumir comenzamos a trabajar para atender la urgencia. Mientras estamos hablando hoy, me comprometí con Edmand (Lara) que llegaría las cisternas de diésel y gasolina. Desde anoche están entrando a nuestras fronteras para terminar son esas malditas filas", anunció.

Paz Pereira: "El país que recibimos está devastado"

Paz Pereira también sostuvo este sábado que el país que recibe "está devastado" por la crisis y que el Gobierno saliente dejó una "economía quebrada", con escasez, inflación y deuda, en su discurso tras ser investido como el nuevo mandatario del país sudamericano.

"El país que recibimos está devastado, nos dejan una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años, nos dejan la inflación, escasez, deuda, desconfianza", sostuvo Paz ante los parlamentarios y delegaciones nacionales e internacionales invitadas a su investidura.

El nuevo presidente boliviano afirmó que les han dejado "un Estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo", con "filas interminables" de vehículos que buscan combustible, "mercados vacíos, salarios que no alcanzan", aludiendo a la crisis económica que vive el país.

También señaló que los gobernantes salientes "dejan una nación cansada, dividida, endeudada moral y materialmente", con un déficit alto y empresas públicas "convertidas en botines políticos".

"Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas (...) Nos dejan con una deuda de 40.000 millones. Nos traicionaron y la traición se paga en Bolivia, porque es el costo que tienen los más humildes y vamos a defender a los más humildes", advirtió.