El Presidente Gabriel Boric aterrizó este viernes en Bolivia para participar en la investidura del mandatario electo, el centrista Rodrigo Paz, que se realizará este sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz.

La llegada del Jefe de Estado chileno marca una señal de apertura entre ambos países, que rompieron relaciones diplomáticas a nivel de embajadores en 1978.

Boric llegó en un avión de la Fuerza Aérea de Chile al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, y fue recibido por la canciller saliente, Celinda Sosa. Tras descender de la aeronave, pasó revista junto a un jefe militar y recibió los honores por parte del regimiento 'Colorados de Bolivia', a los que saludó.

Tras 19 años, un Jefe de Estado chileno vuelve a asistir a un cambio de mando en el país vecino, tras la participación de Ricardo Lagos (2000-2006) en la primera investidura de Evo Morales.

