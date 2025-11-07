Presidente Boric llegó a Bolivia para la investidura de Rodrigo Paz
Casa patronal y galpón fueron incendiados en Vilcún: Hay lienzos de Weichan Auka Mapu
La formación de Colo Colo para visitar a Unión Española en Santa Laura
Los 20 candidatos al premio de la IFFHS al mejor técnico del mundo en 2025
Presidente Boric llegó a Bolivia para la investidura de Rodrigo Paz
Iquique celebró después de casi 15 meses un triunfo como visita al batir a La Calera
Los 20 candidatos al premio de la IFFHS al mejor técnico del mundo en 2025
El Presidente Gabriel Boric aterrizó este viernes en Bolivia para participar en la investidura del mandatario electo, el centrista Rodrigo Paz, que se realizará este sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz.
La llegada del Jefe de Estado chileno marca una señal de apertura entre ambos países, que rompieron relaciones diplomáticas a nivel de embajadores en 1978.
Boric llegó en un avión de la Fuerza Aérea de Chile al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, y fue recibido por la canciller saliente, Celinda Sosa. Tras descender de la aeronave, pasó revista junto a un jefe militar y recibió los honores por parte del regimiento 'Colorados de Bolivia', a los que saludó.
Tras 19 años, un Jefe de Estado chileno vuelve a asistir a un cambio de mando en el país vecino, tras la participación de Ricardo Lagos (2000-2006) en la primera investidura de Evo Morales.