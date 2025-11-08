Histórico apretón de manos de Gabriel Boric y Rodrigo Paz en Bolivia

El Presidente Gabriel Boric felicitó este sábado a Rodrigo Paz tras su investidura en Bolivia, en el primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años, un gesto que marca un giro en una relación marcada por la ruptura diplomática de 1978 y por décadas de tensiones por la demanda marítima boliviana.

El Jefe de Estado chileno destacó "la importancia de estrechar vínculos y fortalecer el trabajo conjunto" entre las dos naciones.

La tensión entre ambos países alcanzó un punto crítico en 2013, cuando Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia por una salida soberana al Pacífico, petición rechazada en 2018.

El Gobierno de Chile destacó en una nota de prensa que Boric "sostuvo un saludo protocolar con el Presidente Paz para felicitarlo y desearle éxito en su mandato, además de ahondar en la importancia de estrechar vínculos y fortalecer el trabajo conjunto en materias como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia".

También remarcó que "hace 19 años que un Jefe de Estado chileno no asistía a un cambio de mando de Bolivia, tras la participación del Presidente Ricardo Lagos en la primera investidura de Evo Morales en 2006".

Luego de que Paz ganara la inédita segunda vuelta presidencial, el pasado 19 de octubre, Boric lo felicitó en su cuenta de X y reafirmó su compromiso "con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre países hermanos por el beneficio" de ambos pueblos.

El Gobierno chileno también indicó que la cooperación entre los países se "ha fortalecido en los últimos años", con una serie de acuerdos firmados entre 2023 y 2024 para fortalecer "acciones contra el crimen trasnacional organizado".

Paz: "Las relaciones con Chile tienen que cambiar"

En una entrevista reciente con EFE, Rodrigo Paz dijo que "las relaciones con Chile tienen que cambiar. Evo (Morales) perdió el mar con La Haya jurídicamente, y el presidente (Luis) Arce perdió el Silala".

Paz también indicó que "en el vecindario, la relación con Chile es estratégica y fundamental porque Bolivia tiene que participar del APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico)".

A la investidura de Paz también asistieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Mientras que España estuvo representada por la presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y participó, además, la también española Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, en representación de la Unión Europea (UE).