Bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasil en manifestación contra Lula

Seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron este domingo el Palacio de Planalto -sede del Ejecutivo-, la Corte Suprema y el Congreso Nacional, en actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los ventanales de la sede del Poder Judicial y del Poder Legislativo fueron rotos por los manifestantes, que ya ocupan los edificios de los tres poderes en el país.

Lula, quien está de visita en el interior del estado de Sao Paulo, no se encontraba este domingo en Brasilia.

Patrullas de la Policía Legislativa, que vela por la seguridad en el Congreso, fueron atacadas y las barreras que acordonaban las sedes de los tres poderes fueron destruidas por los manifestantes.

Jair Bolsonaro supporters have broken into the National Congress building in Brazil. pic.twitter.com/PhxfxZbpaX