Diputados brasileños aprobaron ley que blinda a hijo de Bolsonaro ante la Justicia

La Cámara de los Diputados de Brasil aprobó un proyecto de enmienda a la Constitución que brinda protección ante la Justicia al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El texto legislativo es considerado un blindaje para los diputados y senadores, ya que limita la capacidad de la Corte Suprema para iniciar un proceso en su contra, o para ordenar el arresto o la destitución de los legisladores.

Con 344 votos a favor en la votación final, el proyecto fue aprobado sobre los últimos minutos de este martes y ahora pasará a ser analizado por la Cámara de Senadores.

Al tratarse de una propuesta de enmienda de la Constitución, el proceso de votación consta de dos instancias y su aprobación depende del apoyo de al menos tres quintas partes de ambas Cámaras, es decir, de 308 diputados e igual cantidad de senadores.

De obtener el visto bueno en el Senado sin modificaciones, el texto se promulga directamente, sin la necesidad de sanción presidencial o la posibilidad de un veto.

Investigaciones deben ser autorizadas por el Congreso

La enmienda también quita al Supremo la potestad de destituir a diputados y senadores y restringe la posibilidad de ordenar su detención, limitándola a detenciones en flagrante delito.

Además, determina que cualquier investigación judicial contra un parlamentario debe ser autorizada previamente por la Cámara o por el Senado, por mayoría absoluta y en votación secreta, uno de los puntos más discutidos de la sesión.

Los defensores argumentan que el proyecto permitirá que los congresistas ejerzan sus funciones con independencia, sin temor a persecución política ni citaciones judiciales.

El caso de Eduardo Bolsonaro

Sin embargo, también habilitará a que Eduardo Bolsonaro no pueda ser investigado por el Supremo por sus gestiones en Estados Unidos para que el Gobierno de Donald Trump imponga sanciones contra Brasil en represalia por el juicio y la condena a su padre por golpe de Estado.

El hijo de Bolsonaro se mudó a EE.UU. hace seis meses con el objetivo de convencer al Gobierno de ese país a aplicar sanciones contra Brasil.

A raíz de esto, el Tribunal Supremo ha ordenado la apertura de una investigación y la Policía Federal presentó cargos contra Eduardo y contra su padre por coacciones a la Justicia.

Al margen de la enmienda constitucional, la Cámara de los Diputados debate varios proyectos de ley que pueden llevar a reducir las condenas o a conceder amnistías a los condenados por golpe de Estado.

Asimismo, este martes, el Partido Liberal (PL) anunció que pretende nombrar a Eduardo Bolsonaro como líder de la minoría en la Cámara, en un intento de evitar que le quiten la banca por faltar a las sesiones.