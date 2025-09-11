"Mis respetos": Boric valoró sentencia contra Bolsonaro por intentona golpista

El Presidente Gabriel Boric celebró lo resuelto este jueves por la Corte Suprema de Brasil, que condenó al exgobernante Jair Bolsonaro por haber atentado contra el orden democrático en la intentona golpista contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por cuatro votos contra uno, el tribunal concluyó que tras perder las elecciones de 2022, el ultraderechista lideró a un grupo de otros siete reos -entre los que figuran exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas- en una conspiración para tumbar el gobierno de Lula.

Acreditados los delitos de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado, el Supremo sentenció a Bolsonaro a una pena de 27 años y tres meses de cárcel.

Frente a la noticia, el Presidente Boric publicó en su cuenta personal de X: "Mis respetos a la democracia Brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida".

"Democracia siempre", finaliza el mensaje del Mandatario, que horas antes encabezó la conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado de 1973, que derrocó al expresidente Salvador Allende.

En el transcurso de su Administración, Boric ha mantenido estrechas relaciones con Lula, que en julio pasado, fue uno de los cuatro jefes de Estado de la región que participaron de una cumbre progresista en nuestro país.