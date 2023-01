Capturan a paloma ingresando droga a una cárcel de Canadá con una pequeña mochila

Una paloma fue capturada en una cárcel de Canadá luego que se descubriera que portaba una mochila con droga en el interior de la penitenciaria.

Según dio a conocer Global News, la situación ocurrió a fines de diciembre en la penitenciaria federal de Abbotsford, Columbia Británica, donde el ave cargaba aproximadamente 30 gramos de metanfetamina.

El presidente de la Región del Pacífico para la Unión de Oficiales Correccionales Canadienses, John Randle, aseguró que la paloma fue descubierta cuando los oficiales patrullaban por el lugar y que su reacción inicial fue de "sorpresa por todos los avances tecnológicos y la cantidad de drones que hemos visto. El hecho de que esté atado a una paloma es anormal, han retrocedido en tecnología".

Cabe destacar que las autoridades locales liberaron al animal tras haber incautado las drogas, y posteriormente iniciaron una investigación del caso.

