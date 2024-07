Captan a mujer de 92 años trepando una reja para escapar del asilo

Una adulta mayor se viralizó luego que fue grabada mientras intentaba saltar una reja de dos metros para escapar de un asilo en China.

La mujer de 92 años, que padece Alzheimer en estado avanzado, tiene un gran interés en las actividades de escalada y tardó sólo 24 segundos en pasarse hacia el otro lado del portón, según dieron a conocer los trabajadores del recinto a un medio local.

Tras darse cuenta de la situación, el hogar de ancianos inmediatamente envió a personal para ir en busca de la adulta mayor, además de disponer de cuatro vehículos para trasladarla de regreso al recinto.

La búsqueda duró 25 minutos, y posteriormente el asilo aseguró que reforzarán la supervisión de la mujer para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.

Context is everything. This old woman has Alzheimer's and during an episode she decided to climb over the gate and take a walk. Most old people are taken cared of by their families in China, unless they need special medical assistance. https://t.co/rFOhj4GAIx pic.twitter.com/6C7eVVMQC7