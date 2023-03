Captan misteriosa "lluvia de gusanos" en China

Hace unos días comenzaron a circular por redes sociales unos inusuales videos en los que se puede ver a las calles de China repletas de supuestos gusanos, que habrían caído tras una fuerte lluvia.

Si bien aún se desconoce la causa del fenómeno, en redes sociales comenzaron a surgir diferentes teorías para intentar explicar la situación.

Entre ellas, algunos apuntan que podría tratarse de insectos que cayeron de un edificio infestado, o incluso de un fenómeno astronómico llamado "Luna del Gusano", la cual correspondería a la última luna llena del invierno.

Sin embargo, una de las teorías que ha cobrado mayor relevancia apunta a que en realidad los gusanos serían flores de álamo, que al estar colmadas de semillas, tienen un aspecto parecido al de las orugas.

