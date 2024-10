China investiga por corrupción al editor del bestseller "El Problema de los Tres Cuerpos"

Las autoridades chinas anunciaron una investigación en contra de Yao Haijun, destacado por su papel en la publicación de la popular novela de ciencia ficción 'El Problema de los Tres Cuerpos', por presuntas violaciones graves de normas y leyes.

La investigación a Yao, actualmente director y editor jefe adjunto de Sichuan Science Fiction World Magazine, fue anunciada en la cuenta oficial de WeChat de la Comisión Provincial de Inspección de Disciplina de Sichuan.

El proceso es supervisado por la Comisión de Supervisión de la ciudad de Luzhou, con la participación del equipo disciplinario provincial asignado al departamento de ciencia y tecnología, informaron este jueves diversos medios locales.

Nacido en mayo de 1966 en Yichun, provincia de Heilongjiang (noreste), Yao ejerció como subeditor en jefe de Science Fiction World entre 2005 y 2018, antes de asumir su cargo actual.

La revista, fundada en 1979, es considerada el centro de la ciencia ficción china y ha dado lugar a múltiples escritores reconocidos.

Además de su influencia en obras como 'Heaven's Will' y 'Escape from the Mother Universe', Yao fue presidente de la Convención Mundial de Ciencia Ficción 2023 en Chengdu.

Sus logros incluyen la creación del Premio Nebula chino y la obtención del Premio de Oro al Mejor Editor.

Del papel al streaming

La novela 'El Problema de los Tres Cuerpos' de Liu Cixin, reconocida internacionalmente, impulsó la ciencia ficción china al ámbito global y le valió el Premio Hugo, el primero para un autor asiático.

La reconocida historia de ciencia ficción china no solo ha protagonizado recientemente noticias por su calidad literaria, sino que también se ha visto involucrada en un caso judicial de gran repercusión.

Xu Yao, antiguo directivo de Yoozoo Games, fue condenado a muerte el pasado mes de marzo por asesinar a Lin Qi, presidente de la compañía y productor de la trilogía 'El problema de los tres cuerpos' para Netflix.

Lin había adquirido los derechos de la trilogía para Netflix, cuyo estreno el 21 de marzo generó debate en las redes sociales por la calidad de sus efectos y la adaptación de la historia.