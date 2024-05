China condenó el paso de un buque militar de EEUU por el estrecho de Taiwán

El Ejército de China condenó en las últimas horas el paso del destructor estadounidense Arleigh Burke USS Halsey por el Estrecho de Taiwán este miércoles, a menos de dos semanas de la investidura del presidente electo y actual vicepresidente de la isla, William Lai (Lai Ching-te).

"El Arleigh Burke USS Halsey navegó el 8 de mayo por las aguas del Estrecho de Taiwán, buscando notoriedad", afirmó en la noche local del miércoles el portavoz castrense Li Xi en un comunicado publicado en la cuenta oficial del Teatro de Operaciones del Este del Ejército chino en la red social Weibo.

Según Li, el Teatro de Operaciones del Este organizó "tropas para seguir y vigilar todos los movimientos" del buque, al que ahuyentó "conforme a la ley".

"Las fuerzas del Teatro Este siempre están en alerta máxima, listas para defender la soberanía nacional, la seguridad y la paz y estabilidad regionales", añadió el portavoz.

EEUU DEFIENDE "LIBERTAD DE NAVEGACIÓN"

El destructor clase Arleigh Burke USS Halsey navegó a través de un corredor fuera de aguas territoriales de país alguno y en las que las leyes internacionales "permiten libertad de navegación y sobrevuelo", según un comunicado divulgado por la Séptima Flota de la Marina de EE. UU., que agregó que la maniobra "demuestra el compromiso de Estados Unidos de defender como principio la libertad de navegación para todas las naciones".

"Ningún miembro de la comunidad internacional debe ser intimidado ni coaccionado para que renuncie a sus derechos y libertades", aseveró la flota.

The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Halsey (DDG 97) conducted a routine Taiwan Strait transit on May 8 through waters where high-seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



Read more: https://t.co/vDNdqCu9Dw#USNavy pic.twitter.com/2S98PWxZxq