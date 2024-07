Viajero escondió en sus pantalones 104 serpientes vivas

Trabajadores de Aduanas de la ciudad suroriental china de Shenzhen detectaron recientemente un total de 104 serpientes vivas escondidas en la ropa de un viajero.

El incidente se produjo cuando un hombre intentó acceder a Shenzhen por el canal para los pasajeros que no tienen nada que declarar del Control de Aduanas de Huangguang, que separa China continental y Hong Kong.

Los oficiales detuvieron al viajero para una revisión más detallada y descubrieron seis bolsas de lona atadas con cuerdas y selladas con cinta adhesiva ocultas en el interior de sus pantalones.

Al abrir las bolsas, se encontraron con las serpientes, de cinco especies diferentes, cuatro de ellas no nativas de la región, informó este miércoles la cadena estatal CCTV.

Imágenes de la cadena muestran a algunos trabajadores de la Aduana de Huangguang observando detalladamente las bolsas, repletas de coloridos reptiles en movimiento.

A man in China tried to smuggle 104 snakes in his trousers while traveling to Shenzhen. 🏃‍♀️🫣 pic.twitter.com/feBsX5bT6o