Colombia: Bus de escolares recién graduados cayó a un abismo y al menos 12 murieron

Al menos 12 personas muertas y 20 heridas dejó este domingo el accidente de un bus que cayó a un abismo en una carretera del departamento colombiano de Antioquia, cuando transportaba a un grupo de estudiantes que regresaban de una excursión.

El autobús había partido de la localidad turística de Tolú, en el departamento caribeño de Sucre, y el accidente, cuyas causas aún se desconocen, ocurrió en el sector El Chispero del municipio de Remedios, en el noreste de Antioquia, señaló el gobernador Andrés Julián Rendón.

Los jóvenes habían estado celebrando el fin de su etapa escolar. (Foto: Diario El Tiempo)

"Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello (municipio del área metropolitana de Medellín), que venían de una excursión", lamentó el gobernador en su cuenta de X.

Antioqueños, hoy es un día muy triste. Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza. Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, de… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025

Según Rendón, los jóvenes regresaban de celebrar su graduación y toda la red hospitalaria de la zona fue activada "para atender y apoyar esta emergencia".

El gobernador expresó sus "sentidas condolencias a las familias" de las víctimas, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad vial dijo en un comunicado que la autoridades competentes llevan a cabo las investigaciones "para establecer las causa del siniestro y confirmar el número de víctimas fatales y de personas lesionadas".

Estamos donde los Antioqueños nos necesiten: rumbo a Remedios para acompañar la atención integral de la tragedia derivada tras accidente del bus escolar. Mi sentidas condolencias a las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a todos los Bellanitas. pic.twitter.com/nj8xe89tRV — Andrés Julián (@AndresJRendonC) December 14, 2025

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia publicó esta tarde un listado con la identidad de los lesionados, y la mayoría son menores de edad. Aún no informa los nombres de los fallecidos.

4. Juliana Álvarez Correa, 18 años

5. Santiago Galeano Quintero, 16 años

6. María Sofía Posso Gómez, 17 años

7. Katherine Mira Zapata, 16 años

8. Samuel Marín Agudelo, 16 años

9. Jimena Londoño Sánchez, 16 años

10. Erik Cañaveral Ospina, 17 años — Secretaría de Salud e Inclusión Social (@SaludAntioquia) December 14, 2025