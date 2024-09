Gustavo Petro llamó "muñecas de la mafia" a mujeres periodistas

Medios de comunicación, reporteras y organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazaron que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamara "muñecas de la mafia" a las mujeres periodistas.

En un nuevo ataque contra la prensa -antes ha comparado a sus profesionales con los "neonazis"-, durante un acto el día viernes, en la toma de posesión de la nueva defensora del pueblo, Iris Marín, Petro aseguró que "las periodistas del poder, las 'muñecas de la mafia', construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta".

La propia defensora del pueblo rechazó esas afirmaciones, diciendo que "no hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica".

No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres.