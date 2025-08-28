Síguenos:
Tópicos: Mundo | Colombia | Narcotráfico

Petro pide militarizar la frontera de Colombia con Venezuela para combatir a "la mafia"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mandatario colombiano solicitó más presencia para combatir el narcotráfico, en respuesta al despliegue de 15.000 uniformados por parte de Maduro.

Mientras ambos países coordinan acciones fronterizas, el ministro de Defensa venezolano niega la existencia de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio.

Petro pide militarizar la frontera de Colombia con Venezuela para combatir a
 EFE

Las operaciones en la frontera coinciden con las acusaciones de la DEA contra Venezuela por colaborar con guerrillas en el envío de cocaína, en medio de tensiones con EE.UU.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este jueves que solicitó la militarización del lado venezolano de la frontera común para enfrentar "las fuerzas de la mafia", luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro enviara el lunes 15.000 uniformados a la zona.

"Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al Ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano", expresó el mandatario en X.

Petro señaló que Colombia tiene 25.000 soldados en la región y agregó que "es la coordinación entre los dos estados" la que "le gana a la mafia".

En la región del Catatumbo operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 33 de las disidencias de las FARC y grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.

Crisis de seguridad

El lunes, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que enviaron a 15.000 uniformados a los estados Zulia y Táchira (oeste), fronterizos con Colombia, para asegurar la paz y combatir a los grupos delictivos.

Cabello afirmó que el operativo se enmarca en la creación de la "Zona de Paz N.°1", la cual, precisó, abarcará ambas regiones fronterizas.

Entre tanto, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, negó que en su país existan campamentos de grupos armados colombianos.

Acusaciones de EE.UU. y tensiones regionales

Esta declaración sucede luego de que el director de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA), Terry Cole, acusara a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas para enviar "cantidades récord de cocaína" a los carteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.

Las acciones de los gobiernos de Colombia y Venezuela tienen lugar en medio de las tensiones con EE.UU., ante las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe, cercanas a Venezuela, para combatir el narcotráfico.

