Melissa se convirtió este viernes en ciclón postropical, tras ser el huracán más potente de la actual temporada del Atlántico y dejar más de 50 muertos en países del Caribe, como Jamaica y Haití, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense.

Aunque se aleja de la tierra, el organismo advirtió que las marejadas generadas por Melissa, que el martes impactó a Jamaica y el miércoles a Cuba, continuarán afectando por dos días a la costa noreste de EE.UU. y el Atlántico de Canadá, además de las Bahamas, las Bermudas y las Islas Turcas y Caicos.

Melissa, que surgió hace 10 días, estaba en el último reporte a 840 kilómetros al nor-noreste de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a 78 kilómetros por hora.

El NHC pronosticó aún efectos para Canadá, con posibles "ráfagas de viento y un breve período de fuertes lluvias" para la Península de Avalon en la provincia de Terranova y Labrador.

El "debilitamiento gradual" de Melissa ocurre mientras este viernes Jamaica elevó a 19 los muertos por el huracán, que fue "la tormenta del siglo" al tocar el martes este país como categoría 5, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

En tanto, Haití subió a 31 la cifra oficial de fallecidos y a 21 la de desaparecidos, lo que se suma a cuarto muertos en Panamá y uno más en República Dominicana.

