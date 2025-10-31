Melissa se convirtió en ciclón postropical tras dejar más de 50 muertos en el Caribe
Melissa se convirtió este viernes en ciclón postropical, tras ser el huracán más potente de la actual temporada del Atlántico y dejar más de 50 muertos en países del Caribe, como Jamaica y Haití, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense.
Aunque se aleja de la tierra, el organismo advirtió que las marejadas generadas por Melissa, que el martes impactó a Jamaica y el miércoles a Cuba, continuarán afectando por dos días a la costa noreste de EE.UU. y el Atlántico de Canadá, además de las Bahamas, las Bermudas y las Islas Turcas y Caicos.
Melissa, que surgió hace 10 días, estaba en el último reporte a 840 kilómetros al nor-noreste de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a 78 kilómetros por hora.
El NHC pronosticó aún efectos para Canadá, con posibles "ráfagas de viento y un breve período de fuertes lluvias" para la Península de Avalon en la provincia de Terranova y Labrador.
El "debilitamiento gradual" de Melissa ocurre mientras este viernes Jamaica elevó a 19 los muertos por el huracán, que fue "la tormenta del siglo" al tocar el martes este país como categoría 5, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
En tanto, Haití subió a 31 la cifra oficial de fallecidos y a 21 la de desaparecidos, lo que se suma a cuarto muertos en Panamá y uno más en República Dominicana.