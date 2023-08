Seis detenidos por asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio

Seis personas fueron detenidas durante la noche de este miércoles presuntamente involucradas en el asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio, víctima de un atentado con disparos a la salida de un mitin de su campaña electoral en Quito.

Las detenciones se realizaron durante una serie de allanamientos realizados en Conocoto y San Bartolo, dos barrios de la capital ecuatoriana, según informó la Fiscalía de Ecuador a través de sus canales oficiales.

Al mismo tiempo, la Fiscalía procedió con el levantamiento del cadáver de Villavicencio del centro médico adonde había salido trasladado tras el atentado y lo envió a una morgue para su autopsia.

El Ministerio Público también informó más temprano del deceso de un sospechoso del crimen que fue capturado tras mantener un tiroteo con el personal de seguridad.

De acuerdo a la misma Fiscalía, que no informó de la identidad del fallecido, este supuesto autor del atentado fue conducido primero a un juzgado de Quito y luego a un centro médico, en cuyo trayecto la ambulancia de los bomberos que lo transportaba confirmó su deceso.

Producto del atentado también quedaron heridas al menos otras nueve personas que fueron trasladadas también a un centro médico, entre ellas una candidata a asambleísta y dos policías.

AMENAZAS DE MUERTE PREVIAS

Villavicencio, de 59 años, era uno de los ocho candidatos inscritos para suceder a actual presidente, el conservador Guillermo Lasso, en las elecciones generales extraordinarias convocadas para el próximo domingo 20 de agosto, y como al resto, le había sido facilitado un resguardo policial.

El periodista y exasambleísta había denunciado semanas atrás amenazas de muerte en su contra, en medio de una campaña electoral que gira en torno a la peor crisis de seguridad que azota a Ecuador, que cerró 2022 con una tasa de 25,32 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que se tiene registro.

Este auge de homicidios está vinculado principalmente, según el Gobierno, al crimen organizado y el narcotráfico, que en los últimos años se ha hecho fuerte en la zona costera del país, donde ha convertido a los puertos ecuatorianos en grandes trampolines de la cocaína que llega a Europa y Norteamérica.

Villavicencio, que por sus revelaciones periodísticas sobre corrupción se había convertido en un enemigo acérrimo del expresidente Rafael Correa (2007-2017), planteaba un combate frontal contra la corrupción y contra las mafias que operan en Ecuador.

CANDIDATOS SUSPENDEN CAMPAÑAS Y PIDEN "PACTO SOCIAL POR SEGURIDAD"

El asesinato del candidato ha conmocionado a Ecuador, sumido en una profunda consternación que ha llevado a algunos de sus rivales a suspender sus campañas electorales.

Poco después de confirmarse el crimen, los aspirantes Yaku Pérez y Jan Topic anunciaron públicamente la suspensión temporal de sus campañas por solidaridad con los familiares y simpatizantes del postulante.

"Indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio. Lo menos que puedo es expresar mi solidaridad a sus familiares y simpatizantes militantes. Y por eso he decidido suspender la campaña electoral", indicó Pérez, quien quedó tercero en las elecciones de 2021, en las que Guillermo Lasso ganó la Presidencia.

En redes sociales, Pérez aseguró que ya ha hablado "con todos los candidatos invitándoles a dejar la bandera política y hacer un pacto social de seguridad", pues "el país está consternado por tanta violencia", a la que "hay que parar y actuar con unidad"

Hemos convocado a la y los candidatos a la presidencia a un “Gran Acuerdo Nacional por la Seguridad”, dialogué anoche por teléfono con @ottosonnenh @xhervas, @AtomikHeartMom, @BolivarArmijos y dejamos un mensaje a @LuisaGonzalezEc y @jantopicecuador



Esta reunión será liderada… pic.twitter.com/AjxZMgCrDr — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) August 10, 2023

En un pronunciamiento ante la prensa, el también candidato Otto Sonnenholzner se refirió a los miles de asesinatos ocurridos en el país en los últimos meses y pidió acciones al Gobierno de Lasso, que en mayo pasado disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) al aplicar la llamada "muerte cruzada", por lo que forzó esta convocatoria extraordinaria de elecciones generales.

"No queremos más reuniones, no queremos más declaraciones, exigimos acciones. Le faltan todavía tres meses de Gobierno. Actúen, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando en un mar de sangre y lágrimas, y nosotros no nos merecemos vivir así", señaló en un reclamo público al Gobierno, que terminará este mismo año y no el 24 de mayo de 2025, como estaba previsto.

"Así no se puede vivir", manifestó, enfatizando que "nuestra lucha es para derrotarlos a ellos (los delincuentes)".

"Los convoco con urgencia, y los llamaré uno por uno para que depongamos en este momento actitudes proselitistas, para que dejemos de lado esta campaña por un rato y nos sentemos juntos, juntos, a discutir cuál es el futuro de nuestro país", anunció, invitando a tomar juntos decisiones que después todos los postulantes se comprometan a respaldar, "porque solo, ninguno de nosotros va a poder. Si no nos unimos en este momento, nos hundimos".