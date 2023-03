Al menos 23 muertos dejó tornado que arrasó Misisipi

Al menos 23 personas murieron y decenas más resultaron heridas después de que un tornado arrasara las zonas rurales del oeste de Misisipi el viernes por la noche, según informa este sábado la agencia de Gestión de Emergencias de ese estado.

"Podemos confirmar 23 muertos, decenas de heridos, 4 desaparecidos por los tornados de anoche. Contamos con numerosos equipos de búsqueda y rescate locales y estatales que continúan trabajando esta mañana", informó hoy la agencia en su cuenta de Twitter.

Morning Update as of 6:20am:

We can confirm 23 dead, dozens injured, 4 missing due to last night's tornadoes. We have numerous local and state search and rescue teams that continue to work this morning. A number of assets are on the ground to assist those that have been impacted