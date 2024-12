Bill Clinton fue hospitalizado tras episodio de fiebre

El expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) fue ingresado la tarde de este lunes en un hospital de Washington para someterse a pruebas médicas después de "desarrollar fiebre", informó su oficina en un mensaje en las redes sociales.

Clinton, de 78 años, fue ingresado en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown en la capital estadounidense, explicó en su cuenta de X Angel Ureña, que se desempeñó como subdirector de gabinete de Clinton.

"El expresidente sigue de buen ánimo y agradece profundamente la excelente atención que está recibiendo", ahondó el mensaje.

President Clinton was admitted to MedStar Georgetown University Hospital this afternoon for testing and observation after developing a fever. He remains in good spirits and deeply appreciates the excellent care he is receiving.