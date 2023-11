Asalto al Capitolio: Dos juicios podrían excluir a Trump de las elecciones

Dos juicios iniciados esta semana en Estados Unidos buscan impedir el retorno del expresidente Donald Trump (2017-2021) a la Casa Blanca, impulsados por votantes de Colorado y Minesota que se amparan en la Constitución para pedir que se le excluya como candidato en las próximas elecciones por el asalto al Capitolio de 2021.

El juicio en Colorado empezó este martes y el de Minesota hoy jueves, después de que grupos de votantes de esos estados interpusieran sendas demandas a principios de septiembre para obstaculizar la carrera política del favorito republicano para las elecciones presidenciales de 2024, que tiene varios litigios pendientes.

Ambos casos se amparan en la sección 3 de la Enmienda 14 que estipula que "ninguna persona" podrá ser congresista ni "desempeñar cargo alguno, civil o militar" si después de prestar juramento de apoyo a la Constitución "participó en insurrección o rebelión contra la misma, o prestó ayuda o consuelo para sus enemigos".

Esa sección de la enmienda en cuestión fue aprobada en 1868, para evitar que funcionarios y militares de la Confederación ocupasen altos puestos en el gobierno federal, pero nunca ha sido invocada contra un expresidente.

Son los secretarios de estado estatales quienes tienen autoridad para evaluar y determinar si los candidatos están cualificados constitucionalmente para aparecer en las papeletas de voto de puestos estatales y federales, según los expertos.

