Informe culpa al Servicio Secreto de fallas de seguridad en atentado a Trump

Un informe interno del Servicio Secreto de EEUU -publicado este viernes- concluyó que las fallas de seguridad que cometió el órgano de élite, encargado de resguardar a los presidentes y figuras políticas de primer nivel, son los responsables del atentado que sufrió el expresidente Donald Trump en julio, tras el que resultó herido en una oreja.

La revisión interna elaborada a raíz del suceso -una de las múltiples investigaciones que se están realizando sobre el incidente- concluyó, entre otras cosas, que los agentes que se encontraban vigilando al exmandatario (2017-2021) mientras ofrecía un discurso en Butler (Pensilvania) no tenían la capacidad técnica de comunicarse con la policía local.

Tampoco podían detectar drones el día del mitin, afirma el reporte, que también aclara que los agentes no hablaron previamente sobre cómo se debía proteger un complejo de almacenes que rodeaba el lugar.

El pasado 13 de julio, Trump fue herido de bala en una oreja mientras participaba en un mitin. El autor, un joven de 20 años que fue abatido después por agentes del Servicio Secreto, logró disparar desde un tejado ubicado aproximadamente a 140 metros del expresidente, aunque fuera del perímetro de seguridad.

Las fuertes críticas surgidas después de lo sucedido provocaron la renuncia de la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, quien describió el atentado como "el fallo operativo más significativo del Servicio Secreto en décadas".

El escrutinio sobre la agencia ha aumentado en los últimos días después de que el pasado domingo Trump, al parecer, también estuvo en riesgo de un segundo intento de asesinato mientras jugaba al golf en Florida, esta vez a manos de un hombre que estuvo durante horas merodeando la zona con un rifle AK-47 y equipado con una mira telescópica, sin que llegara a realizar disparos.

En una rueda de prensa, el actual director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe, afirmó que Trump está recibiendo actualmente "el nivel más alto de protección posible", una seguridad igual a la del presidente Joe Biden y la candidata Kamala Harris.

Communication breakdowns with local law enforcement hampered the Secret Service’s performance ahead of the July assassination attempt on former President Trump, according to a new report that lays out missed opportunities to stop a gunman who opened fire from an unsecured roof. pic.twitter.com/EimEjpeygu