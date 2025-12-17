Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

"Paseo de la Fama Presidencial": Trump instaló placas que ridiculizan a sus antecesores

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

En plena Casa Blanca, se burla de "el dormilón Joe Biden" y califica a Barack Obama como "una de las figuras políticas más divisivas" de la historia de EE.UU.

 EFE (archivo)

"Biden fue, por lejos, el peor presidente en la historia de Estados Unidos", dice el mensaje "informativo".

En portada

Donald Trump ordenó instalar "placas informativas" bajo los retratos de expresidentes en la Casa Blanca, y utilizó dichos textos para criticar y ridiculizar a Barack ObamaJoe Biden.

La prensa pudo observar este miércoles, por primera vez, las inscripciones en lo que Trump denominó "Paseo de la Fama Presidencial": una galería de retratos instalada en septiembre pasado en la columnata del Ala Oeste de la Casa Blanca.

La inscripción dedicada al gobernante 2021-2025, quien venció a Trump en las elecciones de 2020, afirma que "el dormilón Joe Biden fue, por lejos, el peor presidente en la historia de Estados Unidos".

La imagen que correspondería a Biden, colgada en septiembre, es, sin embargo, una fotografía de un bolígrafo automático, en alusión a que Trump considera que su antecesor no sabía lo que firmaba.

La placa de Obama (2009-2017) lo menciona con su nombre completo, "Barack Hussein Obama", y lo describe como "una de las figuras políticas más divisivas de la historia de Estados Unidos".

En cuanto a Bill Clinton (1993-2001), reconoce su "excelente" gestión económica, "a pesar de sus escándalos" y recuerda que su esposa, Hillary Clinton, perdió las elecciones contra Trump en 2016.

Sobre el republicano Ronald Regan (1981-1989), afirma que "ganó la Guerra Fría" y que "era un fan del presidente Donald J. Trump mucho antes de la histórica campaña del presidente Trump a la Casa Blanca (sic)".

Esta galería es uno de los muchos cambios que Trump ha ordenado en la Casa Blanca para dejar su huella, siendo el más significativo la construcción -en marcha- de un gran salón de baile, que implicó la demolición de la histórica Ala Este de la mansión presidencial. 

