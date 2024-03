Trump comparó a los inmigrantes con Hannibal Lecter

El expresidente Donald Trump (2017-2021) comparó a los inmigrantes de Estados Unidos con el personaje Hannibal Lecter, el asesino en serie y caníbal de la película 'The Silence of the Lambs' (1991).

Durante una entrevista que ofreció al medio conservador Right Side Broadcasting Network (RSBN) desde Mar-a-Lago, su residencia en el sur de Florida (EE.UU.), el virtual candidato republicano para las elecciones de noviembre próximo volvió a cargar contra los inmigrantes que llegan al país.

"Son gente dura, en muchos casos de cárceles, prisiones, de instituciones mentales, manicomios", dijo Trump. "Ya sabes, manicomios, eso es propio de (la película) 'The Silence of the Lambs'", agregó en la conversación emitida la noche del lunes y en la que dijo: "No los queremos en este país".

El republicano además equiparó las lenguas de los inmigrantes a "lenguas del planeta Marte".

"Ni siquiera tenemos profesores para algunos de estos idiomas. ¿Quién pensaría eso? Tenemos idiomas que son, como, ¿del planeta Marte? Nadie, nadie sabe hablarlo".

Trump aseveró, sin mostrar pruebas, que en las ciudades que han recibido grandes olas de indocumentados en los últimos años, como Nueva York, los menores no van a la escuela ni practican deportes.

El expresidente realizó esta declaraciones en la previa del llamado 'supermartes', en el que los votantes demócratas y republicanos de una quincena de estados elegirán al candidato de su preferencia, una jornada en la que se prevé se afiancen las candidaturas del presidente Joe Biden y de Trump de cara a las presidenciales de este año.

Mientras que el actual mandatario, que aspira a la reelección, prácticamente no tiene contendiente en las elecciones internas del Partido Demócrata, entre los republicano el claro favorito es Trump, que saca una abultada ventaja a su contendiente, Nikki Haley.

Uno de los que celebrará primarias este martes es Colorado, donde los republicanos simpatizantes de Trump podrán votar por él después de que el lunes el Supremo de EE.UU. dejara sin efecto un veto impuesto en ese estado por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.