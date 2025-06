Trump dice que le gusta el presidente chino, aunque es "muy duro" para alcanzar un trato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le "gusta" el presidente chino, Xi Jinping, aunque le parece que es "muy duro" y "extremadamente difícil" llegar a un acuerdo con él.

"Me gusta el Presidente Xi de China, siempre me ha gustado y siempre me gustará, pero es MUY DURO y EXTREMADAMENTE DIFÍCIL LLEGAR A UN TRATO CON ÉL", escribió este miércoles en un breve mensaje en su red Truth Social.

El mensaje se produce horas después de que EE.UU. activara un incremento de los aranceles sobre el acero y el aluminio, que pasan a duplicarse hasta el 50 por ciento y añaden más incertidumbre a las negociaciones con China o la Unión Europea (UE) para alcanzar acuerdos que pongan fin a la guerra comercial.

Esa subida decidida por el presidente Donald Trump promete afectar especialmente a países como Canadá, el gran suministrador de ambos metales a EE.UU., a grandes productores de acero como México, Brasil, Corea del Sur o Vietnam, pero también a China, el segundo país que más aluminio vende a la primera economía mundial.

Su orden ejecutiva precisó que la medida es necesaria para que dichas importaciones "no amenacen con perjudicar la seguridad nacional".

Según comentó Patricia Esparza, académica de Ingeniería Comercial de la Universidad de Las Américas, "en términos generales, la aparición de aranceles y el incremento de los mismos deteriora cualquier intento de negociaciones que pueda haber entre los distintos países que están involucrados en estos negocios internacionales. Las medidas proteccionistas dificultan el comercio internacional y también hacen que los flujos de inversión se enfrenten a un escenario de incertidumbre".