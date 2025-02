Trump ordenó ataque contra el Estado Islámico en Somalia

Este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó bombardeos contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en las montañas de Golis, en el norte de Somalia, en los que han muerto varios miembros de esa organización y no ha habido daños a civiles.

Trump, en sus redes sociales, dijo que ordenó bombardeos "de precisión" contra un alto cargo del EI que se encargaba de planificar ataques y "otros terroristas que él reclutó y lideró en Somalia", a quienes las fuerzas estadounidenses "hallaron escondidos en cuevas".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que autorizó este sábado al Comando de EE.UU. en África a realizar bombardeos coordinados con el Gobierno Federal de Somalia por orden de Trump y que la operación mató a "varios" miembros del EI y no hirió a civiles.

Trump, en su mensaje en X, se adjudicó una victoria al asegurar que el Ejército de EE.UU. buscaba al alto cargo del EI desde hace años pero el expresidente demócrata Joe Biden no actuó "lo suficientemente rápido para terminar su trabajo".

"'¡Yo lo hice! El mensaje al EI y los demás que atacarían a los estadounidenses es que ¡LES ENCONTRAREMOS Y LES MATAREMOS!", agregó el presidente estadounidense.

This morning I ordered precision Military air strikes on the Senior ISIS Attack Planner and other terrorists he recruited and led in Somalia. These killers, who we found hiding in caves, threatened the United States and our Allies. The strikes destroyed the caves they live in,…