El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) propuso que la policía tenga "una hora realmente dura", con menos restricciones, para combatir la delincuencia que afecta al país.

En un mitin realizado en Erie, Pensilvania, el otrora mandatario propuso esta medida para combatir los delitos de robos a tiendas en el país: "Los liberales de izquierdas no lo permiten porque quieren destrozar nuestro país, pero si tuviéramos un día realmente violento, que podría estar liderado por nuestro congresista Mike Kelly (...)", afirmó el otrora mandatario.

"Si se produce una oleada de crímenes muy mala... (propongo) que haya una hora muy dura, y me refiero a verdaderamente dura. Se correrá la voz y acabará (la delincuencia) inmediatamente".

Pese a que el republicano no ofreció más detalles sobre cómo funcionaría, la medida ha sido cuestionada y comparada con la saga cinematográfica "La Purga", en la que se permite a la población cometer delitos -incluidos asesinatos- durante 12 horas sin repercusiones legales, como una manera de descomprimir las tensiones sociales.

La propuesta se da en medio de un año electoral en el que la retórica xenofóbica del expresidente Trump ha acaparado parte de su discurso, provocando que migrantes y líderes comunitarios acusen un ambiente agravado de "discriminación".

Trump says his idea for stopping crime is to allow for “one really violent day”: “One rough hour, and I mean real rough...” pic.twitter.com/6XeVXL6R8b