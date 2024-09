Tras más de dos años, la Fed bajó los tipos de interés e inició ciclo de recortes

La Reserva Federal (Fed) anunció este miércoles una bajada de los tipos de interés en Estados Unidos de medio punto, la primera tras un ciclo de once subidas que comenzó en marzo de 2022, cuando la inflación estaba desbocada por la pandemia y la guerra de Ucrania.

La tasa de referencia de los tipos se sitúa así en un rango del 4,75% al 5%, informó el banco central estadounidense en un comunicado en el que no se dan pistas sobre posibles futuras bajadas.

A juicio del regulador, se ha adquirido "mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%, y considera que los riesgos para alcanzar sus metas de empleo e inflación "están aproximadamente equilibrados", aunque "las perspectivas económicas son inciertas".

Sin embargo, la Fed también sugirió que las previsiones económicas que publicó hoy también podrían darse: la mediana de los pronósticos estimaron que los tipos se situarán en 2024 en el 4,4 % (el equivalente a un rango del 4,25% al 4,5%), para llegar al 3,4 % en 2025 y al 2,9 % en 2026.

Tras las once subidas llevadas a cabo desde marzo de 2022 para controlar la inflación, la tasa de referencia de los tipos de interés llevaba desde julio de 2023 en un rango del 5,25% al 5,5%, la cifra más alta desde enero de 2001.

La bajada se produce cuando el índice de precios al consumo (IPC) de Estados Unidos se encuentra en su cifra más baja desde febrero de 2021, que en agosto bajó cuatro décimas hasta el 2,5% interanual.

Por otro lado, el mercado laboral ha encadenado meses de pobres datos de creación de empleo y signos de enfriamiento, con la tasa en el 4,2% y 7,1 millones de desempleados; 800.000 más que hace un año.

Con la economía como una de las variables que más pesará para votar el 5 de noviembre: según las encuestas, una bajada de tipos demasiado grande le serviría a los republicanos para cuestionar la necesaria imparcialidad de la Fed ya que, a priori, beneficiaría a los demócratas de Kamala Harris frente a Donald Trump.

