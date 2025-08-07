Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.9°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | EE.UU.

EE.UU. duplica a 50 millones de dólares la recompensa por información para capturar a Maduro

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

En 2020, durante el primer mandato de Trump, el líder chavista fue acusado de narcotráfico y terrorismo.

EE.UU. duplica a 50 millones de dólares la recompensa por información para capturar a Maduro
 EFE
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, duplicó este jueves a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, por narcotráfico y terrorismo, y en enero, el país aumentó la recompensa a 25 millones de dólares.

Más información en instantes

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada