EE.UU. duplica a 50 millones de dólares la recompensa por información para capturar a Maduro

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, duplicó este jueves a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, por narcotráfico y terrorismo, y en enero, el país aumentó la recompensa a 25 millones de dólares.

