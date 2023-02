EEUU confirmó que derribó el "globo espía" chino con aviones de combate

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd J. Austin, confirmó este sábado que Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Joe Biden, derribó "con éxito" el "globo espía" chino que llevaba días sobrevolando el territorio.

A través de un comunicado, precisó que el artefacto, "que estaba siendo utilizado por la República Popular China en un intento de vigilar sitios estratégicos en los Estados Unidos continentales" fue derribado con dos aviones de combate sobre las aguas, frente a la costa de Carolina del Sur.

Minutos después ha hablado brevemente el propio Biden, quien ha declarado a los medios que lo acompañan que el globo ha sido derribado "con éxito" y que la orden la dio él mismo el pasado miércoles.

Así lo explica también el comunicado de Defensa: "El miércoles el presidente Biden dio su autorización para derribar el globo de vigilancia tan pronto como la misión pudiera cumplirse sin un riesgo indebido para las vidas de los estadounidenses que se encuentren en la trayectoria del globo".

