La republicana Nikki Haley anunció su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos

La exembajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley anunció este martes formalmente su candidatura a la nominación republicana a la Presidencia del país para las elecciones de 2024.

Haley, también exgobernadora de Carolina del Sur, hizo su anuncio en un video publicado en su redes sociales que acompañó de un mensaje escrito que señala que es "el momento para una nueva generación".

En la grabación insistió en que "es momento para una nueva generación de líderes, que redescubran la responsabilidad fiscal, aseguren nuestra frontera y fortalezcan nuestro país, nuestro orgullo y nuestros propósitos".

En otro momento, indicó que "la gente mira a Estados Unidos y ve vulnerabilidad, la izquierda socialista ve la oportunidad de reescribir la historia, China y Rusia están en marcha".

"Todos piensan que podemos ser intimidados, pateados. Deberían saber esto sobre mí: No soporto a los matones. Y cuando respondes, les duele más si llevas tacones. Soy Nikki Haley y me postulo para presidenta", afirmó la política de 51 años.

Get excited! Time for a new generation.



Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP