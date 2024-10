Vance alega falsa y abiertamente que Trump no perdió la elección de 2020

El aspirante republicano a la vicepresidencia estadounidense, el senador por Ohio JD Vance, afirmó este miércoles falsa y abiertamente que el exmandatario y candidato conservador Donald Trump (2017-2021) no perdió las elecciones en 2020, días después de haber esquivado pronunciarse al respecto.

"¿Perdió Donald Trump las elecciones? No son las palabras que yo utilizaría, ¿ok? No podría importarme menos si están de acuerdo conmigo o no sobre este tema", dijo en un mitin en Carolina del Norte.

Vance criticó que los medios se centren en los casos judiciales que Trump tiene abiertos por haber intentado revertir esos comicios, en los que fue derrotado por el demócrata Joe Biden, o que pongan su foco también en "locas teorías de la conspiración".

"Lo que sé, lo que tengo comprobado que sucedió, es que grandes empresas de tecnología censuraron a los estadounidenses para que no hablaran de cosas como la historia del computador portátil de Hunter Biden (hijo de Biden). Y eso tuvo una consecuencia muy, muy importante en las elecciones", dijo.

"Trump escogió a Vance porque sabía que iba a ser un soldado leal en su búsqueda de poder absoluto"

Este pasado fin de semana, en una entrevista con el diario The New York Times, Vance rechazó cinco veces contestar a la pregunta de si creía que el republicano había perdido las elecciones hace cuatro años.

"Estamos centrados en el futuro. Creo que hay una obsesión con 2020. Estoy mucho más preocupado por lo que pasó después de 2020, como una frontera abierta", dijo en una de las respuestas en las que evadió pronunciarse de forma clara.

La campaña demócrata destacó que Vance haya admitido finalmente que no reconoce los resultados de los anteriores comicios.

Un portavoz de la misma, Matt Corridoni, indicó en un comunicado que, tal y como el aspirante demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, lo afirmó en el debate electoral entre ambos, "Trump escogió a Vance por esta misma razón: sabía que iba a ser un soldado leal en su búsqueda de poder absoluto, sin límites ni control".