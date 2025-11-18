Expresidente de Harvard se retira de la vida pública por mails con Jeffrey Epstein

El economista Larry Summers, secretario del Tesoro estadounidense en la época de Bill Clinton (1999-2001) y presidente de la Universidad de Harvard entre 2001 y 2006, anunció un retiro temporal de sus compromisos públicos tras la divulgación de documentos que detallan sus intercambios con el pedófilo Jeffrey Epstein.

"Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado", dijo Summers en un comunicado, e indicó que su decisión busca "reconstruir la confianza y reparar relaciones".

"Asumo toda la responsabilidad por mi decisión equivocada de seguir comunicándome con el señor Epstein", insistió el profesional, que reconoció haber incurrido en un grave error de juicio.

La Cámara de Representantes publicó la semana pasada una nueva serie de correos que muestran la cercanía entre ambos, incluida la intervención de Epstein en asuntos personales de Summers.

El contenido reactivó el escrutinio sobre el economista, con repercusiones inmediatas en su trabajo en centros de pensamiento donde participa en informes económicos.

Summers, figura clave en la política económica de las últimas décadas y extitular del Consejo Económico Nacional, ya había expresado arrepentimiento por su relación con Epstein.

La publicación de los 20 mil documentos referidos volvió a poner en el centro de la polémica a Donald Trump, porque en los correos el pederasta fallecido asegura que el mandatario tenía conocimientos de sus crímenes y que pasó "horas" con una de las mujeres que denunció ser víctima.

Esta semana, el Congreso podría votar un proyecto que tiene como finalidad liberar en su totalidad los archivos del caso Epstein, luego de que la demócrata de Arizona, Adelita Grijalva, fuera juramentada en la Cámara Baja, ajustando los 218 votos necesarios para pasar la moción.