Mundo | EE.UU.

Fabricante de los aspiradores Roomba se declara en bancarrota y pasa a manos chinas

Publicado:
Periodista Digital: EFE

La icónica compañía estadounidense iRobot, creadora de las populares máquinas, inició un proceso de reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense.

Como parte de este crucial acuerdo, la sede en Massachusetts transferirá la totalidad de su negocio a dos firmas del gigante asiático, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co., culminando también su cotización en bolsa.

Fabricante de los aspiradores Roomba se declara en bancarrota y pasa a manos chinas
 Pexels (referencial)

Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot, enfatizó que este movimiento estratégico es fundamental para blindar la estabilidad financiera de la empresa y asegurar la continuidad para sus millones de consumidores, clientes y socios a nivel mundial.

El fabricante de los robots aspiradores Roomba, iRobot, se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y anunció que transferirá su negocio a dos empresas chinas y que dejará de cotizar en bolsa.

La compañía, con sede en Massachusetts, dijo que ha llegado a un acuerdo de reestructuración por el cual iRobot será adquirida por su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co.

"El anuncio de hoy marca un hito fundamental para asegurar el futuro a largo plazo de iRobot", declaró en un comunicado Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot.

Según Cohen, la transacción fortalecerá su posición financiera y "garantizará la continuidad para sus consumidores, clientes y socios".

Según los términos del acuerdo de bancarrota, iRobot continuará operando sin que se prevean interrupciones para sus clientes.

