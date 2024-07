El candidato independiente Robert Kennedy Jr. es acusado por abuso y adicción sexuales

Robert F. Kennedy Jr., aspirante a la presidencia de Estados Unidos, con la abierta oposición de la familia Kennedy, e hijo del fiscal general de EE.UU. asesinado en 1968, fue acusado este martes de abuso y adicción sexuales, según lo publica en un artículo la revista Vanity Fair (VF).

VF señaló que Eliza Cooney, una niñera contratada por la familia de RFK Jr. en 1998, cuando tenía 23 años, lo acusó de tocamientos y acoso sexual.

Cooney, ahora de 48 años, declaró a la revista que poco después de ser contratada por el matrimonio formado por RFK Jr. y Mary Richardson, Kennedy le tocó la pierna debajo de una mesa. En otra ocasión, medio desnudo, le pidió que le frotará crema en su espalda.

Pocos meses después empezó a toquetearla en la cocina de la casa hasta que la llegada de otro empleado obligó a RFK Jr. a detener su presunto asalto sexual, según la información de VF.

En 2010 Kennedy empezó una relación romántica con la actriz Cheryl Hines y se separó de Richardson, su segunda esposa, quien dos años después se suicidó.

VF señaló que un amigo de Richardson relató como ella le confesó que RFK Jr. era un "adicto a sexo" que se medicaba para controlarse. La revista también añadió que en esos años, el abogado y político era conocido por enviar a sus amigos fotografías de mujeres desnudas con las que mantenía relaciones.

RFK Jr.’s extended family doesn’t want him to run for president. In a new report, VF’s @joehagansays speaks to Kennedy family members, close friends, and others, revealing reasons why some believe he is not fit for office. https://t.co/m2FB7Oa4ss

El artículo también relacionó al político, conocido por su negacionismo en torno a las vacunas del Covid-19, así como por promover teorías conspirativas con el fatal brote de sarampión que en 2019 causó la muerte a 83 personas, la mayoría de ellos niños, en la Samoa americana.

Inicialmente el Gobierno de Samoa se opuso a la vacunación masiva de la población al mismo tiempo que una organización de RFK Jr. montó una campaña en contra de las vacunas. Posteriormente, el político negó cualquier relación con la campaña antivacunas pese a la evidencia de los contrarios.

En la red social X, RFK Jr. contestó al artículo pero no para negar las acusaciones de abuso sexual o la campaña antivacunas en Samoa, sino por otra de las acusaciones de la revista.

VF publicó una foto de Kennedy en 2010 sujetando los restos asados de un animal. La revista sugirió que la imagen era de un perro.

Pero en X, RFK Jr. atacó el "amarillismo" de VF para asegurar que la imagen había sido tomada en Patagonia y pertenecía a una cabra.

RFK Jr. aprovechó para atacar al Partido Demócrata, en el que militaron tanto su padre como su tío, el asesinado presidente John F. Kennedy.

El político vinculó el artículo en VF con el intento de los demócratas de "distraer" al país del "déficit cognitivo del presidente (Joe) Biden".

Hey @VanityFair, you know when your veterinary experts call a goat a dog, and your forensic experts say a photo taken in Patagonia was taken in Korea, that you’ve joined the ranks of supermarket tabloids. Keep telling America that up is down if you want. I’ll keep talking about… pic.twitter.com/SGX3QpoaRZ