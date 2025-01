FBI indaga amenazas contra SpaceX, la compañía aeroespecial de Elon Musk

El FBI investiga amenazas en contra de SpaceX, la compañía aeroespecial del multimillonario Elon Musk, específicamente de la sede ubicada en el sur de Texas, informaron este viernes medios locales y confirmaron indirectamente las autoridades.

El diario San Antonio Express-News indicó este viernes que el FBI abrió una pesquisa tras recibir información de que un grupo de individuos estaba discutiendo cómo hacer explotar un cohete del proyecto Starship, que tiene base en Boca Chica, cerca a la ciudad fronteriza de Brownsville.

Un vocero de la oficina del FBI en San Antonio confirmó a EFE haber recibido información sobre amenazas de bomba "en el sur de Texas" y aseguró que la agencia está trabajando "de cerca con la policía local y aliados del sector privado".

Se espera que el próximo lanzamiento del Starship, el mayor cohete especial jamás construido, tenga lugar el 10 de enero, según informó el propio Musk en su cuenta de la plataforma X. Sin embargo, la empresa aún no ha entregado más detalles.

El último lanzamiento tuvo lugar el pasado 19 de noviembre, en el que estuvo presente en el público el presidente electo Donald Trump.

El Starship tiene como objetivo ser el primer servicio privado que llegue a la Luna y Marte y establezca presencias permanentes y colonias en esos planetas, una visión considerada viable por Musk.

The FBI is investigating threats against the SpaceX facility outside Brownsville after a report that several individuals had threatened to blow up a Starship rocket. ⁠https://t.co/ZNSjCZTiJs pic.twitter.com/MXmH47DauS