¿Fin de la amistad? Trump dice sentirse "muy decepcionado" de Elon Musk

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró este jueves decepcionado por las críticas que el magnate Elon Musk ha lanzado a su plan fiscal y apuntó que aunque ambos habían mantenido una buena relación, no sabe si volverá a ser el caso.

"Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así. Me sorprendió (...) Estoy muy decepcionado porque Elon sabía los pormenores del proyecto de ley mejor que nadie", dijo el líder republicano ante la prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en el Despacho Oval.

Trump on Elon Musk: "You saw a man who was very happy when he stood behind the Oval desk. Even with a black eye. I said, do you want a little makeup? He said, 'No, I don't think so,' which is interesting ... Elon and I had a great relationship. I don't know if we will anymore." pic.twitter.com/I1IEo1ocuS