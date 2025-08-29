J.D. Vance: Estoy listo para reemplazar a Trump si ocurre una tragedia

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance., afirmó que está listo para asumir el papel de presidente si una "terrible tragedia" golpea a Donald Trump.

Al hablar sobre la salud del mandatario en una entrevista con USA Today, el republicano dijo: "Si, Dios no lo quiera, ocurre una tragedia terrible, no puedo pensar en una mejor capacitación laboral que la que he recibido en los últimos 200 días".

Sin embargo, el vicepresidente aseguró que Trump, de 79 años, goza de buena salud y de "una energía increíble".

"Creo que descubrimos que, en realidad, él es la última persona que se va a dormir, es la última persona que hace llamadas telefónicas por la noche y es la primera persona que se despierta y la primera persona que hace llamadas telefónicas por la mañana", sostuvo.

Vance, de 41 años, es el tercer vicepresidente más joven de la historia de EE.UU.