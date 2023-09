Biden acelerará permisos de trabajo para migrantes indocumentados

El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este miércoles medidas para acelerar ciertos permisos de trabajo a migrantes indocumentados, después de las críticas de políticos de su propio partido como el alcalde neoyorquino, Eric Adams, quien arremetió contra el Ejecutivo por no hacer suficiente para resolver la crisis migratoria.

De hecho, Nueva York se ha declarado desbordada por los más de 110.000 migrantes que han llegado a su ciudad.

En concreto, a partir del 1 de octubre, se tramitarán las solicitudes de autorización de empleo presentadas por migrantes indocumentados en libertad condicional -y que además hayan concertado la cita a través de la aplicación CBP One- en un plazo de 30 días en lugar de los 90 contemplados hasta ahora, informaron desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en una llamada con periodistas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) dedicará personal adicional para reducir los tiempos que también se verán limitados a 30 días para la gestión de estos documentos de trabajo que realicen personas en libertad condicional con nacionalidad cubana, haitiana, venezolana o nicaragüense.

Además, USCIS aumentará el período máximo de validez de los documentos de autorización de empleo hasta los cinco años para las personas admitidas como refugiadas, asiladas, aquellas que se encuentren en solicitud de asilo o con un proceso de cancelación de expulsión abierto.

Lawful, safe, and orderly pathways have been expanded under the Biden-Harris Administration. Those who fail to use lawful pathways to enter the U.S. will face consequences.https://t.co/Dou2t6Brli pic.twitter.com/YJgV15F0hN