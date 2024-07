Biden dice que abandonaría la carrera presidencial si tuviera un problema médico grave

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en una entrevista publicada este miércoles que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre si un médico le diagnosticara un problema médico grave.

Ante la pregunta sobre qué circunstancias le harían replantearse su permanencia en la carrera electoral, Biden respondió: "Si me surgiera alguna condición médica, si los médicos vinieran a decirme que tengo este o aquel problema".

Esta es la primera vez que Biden deja la puerta abierta a la posibilidad de renunciar a su candidatura presidencial ante la creciente presión que ha enfrentado dentro del partido para que lo haga, a la que había respondido hasta ahora desafiante.

En la entrevista con BET News, Biden también admitió que en 2020 dijo que "iba a ser un candidato de transición" y que en 2024 entregaría a otra persona el testigo.

"Pero no anticipé que las cosas se volverían tan, tan divididas. Francamente, creo que lo único que trae la edad es un poco de sabiduría, y creo que he demostrado que sé cómo lograr cosas para el país. Y no quiero dejarlo", añadió

Ayer, el mandatario prometió a un grupo de votantes afroamericanos que está "totalmente comprometido" con su campaña para las elecciones de noviembre y criticó con dureza las políticas del expresidente y candidato republicano Donald Trump.

Congresista demócrata le pide abandonar la campaña

El congresista demócrata Adam Schiff pidió al presidente Biden que renuncie a su candidatura y abandone así sus aspiraciones de ser reelegido en las elecciones de noviembre.

Schiff es un influyente congresista, que fue presidente del comité de Inteligencia de la Cámara Baja, dirigió el proceso del primer 'impeachment' contra el expresidente Donald Trump y es favorito para ganar un escaño al Senado en la próximas elecciones de noviembre.

Schiff también es un aliado cercano de la poderosa congresista Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara Baja, que se ha mostrado ambigua en sus comentarios públicos acerca de si Biden debe seguir siendo el candidato demócrata a la Casa Blanca.

"Aunque la decisión de retirarse de la campaña es únicamente del presidente Biden, creo que es hora de que pase el testigo", afirmó Schiff en un comunicado.

Con Schiff, ya son 23 los congresistas demócratas que han pedido a Biden que se aparte para dejar paso a otro candidato. Es el primero que lo hace después del intento de asesinato contra el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump (2017-2021).

Las encuestas dan la victoria en las elecciones a la Casa Blanca de noviembre a Trump, que se impondría en todos los estados clave.

El triste papel de Biden durante el debate presidencial celebrado a finales de junio provocó un movimiento dentro del partido para forzar su retirada antes de que sea proclamado oficialmente candidato en las próximas semanas.