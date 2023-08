Marcha antirracista congregó a miles en Washington a 60 años del histórico "I have a dream"

Miles de personas marcharon este sábado en la capital de Estados Unidos en contra del racismo cuando se cumplen 60 años de la histórica Marcha en Washington, en la que el reverendo Martin Luther King Jr. pronunció su aclamado discurso "I have a dream" (Tengo un sueño).

Seis décadas después, el movimiento por los derechos civiles sigue vigente frente a los sucesivos casos de brutalidad policial contra afroamericanos y los intentos de los conservadores para erosionar la participación electoral de la población negra.

La manifestación arrancó con una serie de parlamentos de activistas y políticos en la escalinata del Monumento a Abraham Lincoln, mismo lugar donde Luther King pronunció sus palabras el 28 de agosto de 1963, para luego recorrer parte de la capital estadounidense.

La concentración estuvo encabezada por la familia de Luther King. Su hijo mayor, Martin Luther King III, confesó ante la multitud estar "muy preocupado" dado que Estados Unidos está "retrocediendo en lugar de avanzar".

"Tenemos que defender el derecho al voto para todos. Tenemos que asegurar que nuestras mujeres e hijos sean tratados con igualdad. Tenemos que acabar con la violencia de las armas. Solo así podremos decir algún día que somos una gran nación", reivindicó.

La protesta de este sábado fue convocada por la organización por los derechos civiles Red de Acción Nacional (NAN, en inglés) no para "conmemorar" el 60 aniversario de la famosa marcha, sino para "seguir buscando el sueño" de Luther King.

Los manifestantes criticaron las maniobras en varios estados republicanos para lastrar el voto de las minorías, dificultando por ejemplo la votación por correo o modificando el mapa electoral para que los distritos de mayoría negra tengan menos peso.

Arremetieron además contra los atentados del supremacismo blanco y la violencia policial hacia los afroamericanos, tres años después del asesinato de George Floyd a manos de policías blancos, un suceso que desencadenó las mayores protestas raciales en décadas.

También hubo llamamientos a erradicar la pobreza, que afecta especialmente a la población afroamericana, así como reivindicaciones a favor de los migrantes y del colectivo LGTBI.

Thousands converged on the National Mall on Saturday for the 60th anniversary of the Rev. Martin Luther King Jr.’s March on Washington, saying a country that remains riven by racial inequality has yet to fulfill his dream. https://t.co/fhQIBM1jxA