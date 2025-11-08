Síguenos:
Nueva York da la bienvenida a la Navidad con el tradicional árbol del Rockefeller Center

Publicado:
Este sábado se llevó a cabo la instalación del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York, Estados Unidos, símbolo que inaugura la temporada y llama la atención de miles de turistas debido al tamaño del ejemplar y su tradicional ceremonia de iluminación.

Se trata de una especie conífera conocida como pícea de Noruega (Picea abies), procedente del pueblo East Greenbush. En esta ocasión, mide 23 metros de alto, 14 de ancho y pesa 11 toneladas.

