Harris ya tiene apoyo de suficientes delegados para garantizar su nominación

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, alcanzó este lunes el apoyo de suficientes delegados para garantizar su nominación como candidata del Partido Demócrata a la elección presidencial de noviembre.

Así lo afirmó el congresista de California Robert Garcia en su cuenta de Twitter: "California acaba de votar unánimemente para nominar a Kamala Harris para presidenta".

"¡Nuestros delegados han puesto a la vicepresidenta por encima del número requerido que necesita para ser nuestra nominada para la convención!", escribió Garcia en la red social.

California just voted unanimously to nominate our very own @KamalaHarris for President. Our delegates have put the VP over the required number she needs to be our nominee going into convention!