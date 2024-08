Su propia medicina: Compañero de Harris moteja a Trump de "raro y espeluznante"

La candidata presidencial Kamala Harris y su compañero de fórmula para la vicepresidencia, el progresista Tim Walz, fueron oficialmente nominados este martes como los candidatos del Partido Demócrata y dieron el pistoletazo de salida a su campaña para las elecciones de noviembre con un mensaje de esperanza para ganar al republicano Donald Trump tras meses de pesimismo.

Horas después de nombrar a Walz, ambos aparecieron juntos frente a 14.000 simpatizantes en un estadio de Filadelfia (Pensilvania), en la primera parada de una gira que los llevará por los estados más competitivos del país, claves en el camino a la Casa Blanca.

Allí, Walz hizo de gala de su personalidad, que mezcló histrionismo con chistes contra sus rivales republicanos, Trump y su "número dos", J.D. Vance.

"Estos tipos son espeluznantes, son muy raros", declaró sobre los republicanos en su primer mitin electoral junto a Harris, repitiendo el calificativo utilizado contra sus rivales que lo catapultó a la fama.

Tanto Walz como J.D. Vance, senador por Ohio, fueron nombrados para atraer votos de las clases trabajadoras del cinturón industrial del Medio Oeste del país, pero el demócrata quiso distanciarse de su contrincante.

"Tim va a esta listo (para gobernar) desde el día uno. Cuando lo comparas al compañero de fórmula de (Donald) Trump es como comparar al equipo titular de la universidad con el suplente", indicó Harris en la presentación.

El gobernador de Minnesota dijo que creció con "gente normal en el corazón del país", en contraste con Vance, quien estudió en la prestigiosa Universidad de Yale y "su carrera fue financiada por los multimillonarios de Sillicon Valley", afirmó.

"No puedo esperar a debatir con este chico", afirmó Walz, quien saca 20 años de diferencia a Vance.

El gobernador aprovechó además para insistir en que los republicanos son "raros", un comentario que días atrás se hizo viral y lo catapultó en la carrera vicepresidencial demócrata, porque hasta entonces muy poca gente lo conocía a nivel nacional.

Walz, quien antes de gobernador fue profesor de instituto y congresista, hizo un repaso de su carrera, y afirmó que en la Minnesota rural aprendió los valores de "trabajar juntos y superar las diferencias".

"Estos son los mismos valores que aprendí en la granja familiar y traté de inculcarles a mis estudiantes, los llevé al Congreso y a la capital del estado, y ahora la vicepresidenta Harris y yo nos postulamos para llevarlos a la Casa Blanca", declaró.

En otro momento, remarcó que "el crimen fue al alza en el periodo de Trump, sin contar los que él cometió", en directa alusión a las cuatro causas penales que enfrenta el republicano, que ya fue condenado en una -caso Stormy Daniels- y se convirtió el primer expresidente de la historia de EE. UU. en ser declarado culpable en un juicio penal.

Walz tuvo también palabras de agradecimiento por Harris, quien se decantó por él tras descartar al otro finalista, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

"Gracias por recuperar la alegría", declaró el candidato a vicepresidente, en referencia al entusiasmo que la campaña de Harris ha generado en los demócratas desde que hace dos semanas -tras una gigantesca presión pública- el presidente Joe Biden renunció a presentarse a la reelección.

I'll just say it: Donald Trump and JD Vance are creepy and, yes, weird.



We are not going back.