Feministas urgen al Congreso de EEUU blindar la igualdad de género antes de Trump

El movimiento feminista de Estados Unidos urgió al Congreso del país que blinde la igualdad de género en la Constitución antes de que el mandatario electo, el republicano Donald Trump, asuma el cargo el próximo 20 de enero de 2025.

El Frente Feminista (FF) lidera la campaña #ERANOW con la que buscan que la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA, por sus siglas en inglés) sea incorporada en la Constitución y garantizar así la protección ante discriminaciones por razón de género.

La enmienda, que data de 1923, fue una iniciativa de un grupo de mujeres que buscaba garantizar la igualdad de derechos legales entre hombres y mujeres. La propuesta de enmienda constitucional se actualizó en 1943 pero mantuvo el mismo espíritu.

"La igualdad de derechos ante la ley no será denegada ni restringida por Estados Unidos ni por ningún estado por razón de su sexo", dicta el primer artículo del texto.

En 1972, la nueva versión de la ERA fue aprobada por la mayoría del Senado y por la Cámara de Representantes y se envió a los estados para que decidiesen si la ratificaban o no.

Esta decisión tenía de plazo hasta el 30 de junio de 1982, y para entonces solo 35 estados la habían ratificado, quedándose a tres de conseguir superar la barrera de las tres cuartas partes de los estados del país (38), como fija la Constitución.

Pero en 2020, el estado de Virginia aprobó en su cámara la iniciativa y se convirtió en el 38º estado en hacerlo, después de Nevada, que lo hizo en 2017, y un año más tarde, Illinois.

Pero, como esta enmienda tenía un plazo para su ratificación, quedó en una especie de limbo legal en el que no estaba claro si estaba aprobada o no.

Por un lado, el Departamento de Justicia declaró en una opinión no vinculante que la aprobación había llegado demasiado tarde y que el proceso debería empezar de nuevo.

Sin embargo, una parte de los legisladores del Congreso opina que esa fecha límite no es vinculante para los estados y podría ser revocada por una mayoría simple en el Congreso.

El año pasado, en el centenario de la iniciativa, el presidente, Joe Biden, instó al Congreso a que "actuara con rapidez para reconocer la ratificación", de la enmienda, pero la mayoría de los senadores republicanos votaron en contra de una resolución para eliminar la fecha límite.

Por eso, las organizaciones feministas piden a algunos congresistas republicanos que se sumen a la iniciativa promulgada el año pasado por la congresista demócrata Ayanna Pressley para eliminar el plazo y conseguir que se publique durante el mandato del presidente, Joe Biden.

"Exigimos igualdad. Venimos a este mundo como iguales, es hora de que el documento fundacional de nuestra nación lo refleje. El Congreso tiene el deber de promover la igualdad de derechos, y ustedes pueden actuar de forma significativa en favor de sus electores hoy mismo", les piden.

