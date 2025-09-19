Protestan en Hollywood por la libertad de expresión tras retiro del show de Jimmy Kimmel
Un grupo de estadounidenses protestó este jueves en Hollywood en defensa de la libertad de expresión, frente al estudio donde se graba el programa del comediante Jimmy Kimmel.
La manifestación se dio tras la cancelación del show por parte de la cadena ABC, luego de que Kimmel emitiera, el lunes, un monólogo en tono de burla y crítica hacia la reacción de los republicanos tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk la semana pasada.
"Estamos hablando de censura en los medios, es un precedente peligroso porque lo que se está diciendo es que un comediante no puede hacer una broma sobre el presidente", dijo a EFE Aimee Cink, una manifestante presente durante un plantón frente a la sede del programa de Kimmel en el paseo de las estrellas en Hollywood, Los Ángeles.