“¿Qué está pasando?”: La divertida reacción de dos ancianos tras subir a un auto con piloto automático

Un usuario de TikTok se viralizó tras grabar la reacción de dos ancianos que se suben por primera vez a un auto conducido por medio del sistema de piloto automático.

En el video se puede ver cómo los adultos mayores que estaban acompañados por una mujer, quedaron impactados cuando se dieron cuenta que el taxi que habían pedido no tenía conductor y se manejaba solo.

"Oh no, Amanda ¿Confías en esto? ¡Amanda! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo!", dice uno de los ancianos que inmediatamente abrochó su cinturón de seguridad, "No hay conductor. ¡La policía verá esto!".

Luego de un momento los hombres parecieron perder el miedo a la nueva tecnología y quedaron asombrados cuando el auto cruzó por una intersección: "El auto hizo un mejor trabajo que si alguien lo estuviera conduciendo. ¡Nunca olvidaré esto!, ¿Cómo es posible? Esto me acaba de hacer el día", dijeron emocionados los ancianos.

Una vez que llegaron a su destino, los adultos mayores agradecieron al auto por el trayecto como si se tratase de una persona y le aseguraron que hizo un buen trabajo. "¿Sabes qué? Si la gente mayor pudiera pagarlo, sería una buena herramienta para nosotros cuando perdamos la licencia, o incluso cuando no", concluyó entusiasmado uno de los hombres.