Agentes de la Guardia Nacional ya efectúan arrestos, un día después de ser desplegados en Washington por orden de Donald Trump, con el fin de apoyar en labores contra la delincuencia y los homicidios.

Un contingente de 800 efectivos arribó el martes a la capital con grandes bolsas de lona, mochilas y sacos de dormir, y durante las primeras horas al mando de la seguridad en la capital concretó 23 arrestos por homicidio, conducción en estado de ebriedad, actos lascivos, posesión de narcóticos y armas de fuego, entre otros.

Trump también ordenó el despliegue de agentes del FBI y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para apoyar a las patrullas nocturnas.

