Adulta mayor mató a disparos a ladrón que entró a su casa en EE.UU.

Una adulta mayor, de 85 años, disparó y dio muerte a un ladrón que entró a su casa y la ató a una silla para tenerla como rehén.

Se trata de Christine Jenneiahn, quien se encontraba dormida cuando el sospechoso identificado como Derek Condon, entró en la propiedad y le apuntó con un arma y una linterna alrededor de las 2 de la madrugada.

La anciana le aseguró al sospechoso que tenía dos cajas fuertes en el piso de abajo, por lo que el ladrón la esposó a una silla, y fue a registrar las habitaciones en busca de objetos de valor.

Fue entonces cuando la mujer logró arrastrarse hasta su dormitorio para sacar el arma que tenía debajo de la almohada, antes de regresar a la sala y esconderla entre el apoyabrazos y un cojín.

Cuando el hombre regresó, la anciana tomó la decisión de que era 'ahora o nunca' y le dio dos disparos al sujeto, que en respuesta, la golpeó varias veces en su abdomen, pierna, un brazo y su pecho con una pistola de 9 mm.

Posteriormente, el ladrón falleció en la cocina producto de sus heridas; mientras que la mujer permaneció en el suelo durante 10 horas, hasta que su hijo con discapacidad -que se encontraba en la casa al momento del asalto- la encontró y alertó a las autoridades locales.

