Al menos 18 muertos en un condado de Arizona por una ola de calor sin precedentes

Al menos 18 muertos y 69 todavía por confirmar ha dejado hasta ahora la ola de calor que afecta al condado Maricopa, en Arizona (EE.UU.), donde se han registrado 23 días seguidos con temperaturas de 110 grados Fahrenheit (43,3 grados Celsius) o más, según informaciones oficiales y de diversos medios.

Arizona es uno de los estados del país norteamericano más afectados por el calor extremo de un mes de julio, situación que está batiendo récords en el hemisferio norte.

Maricopa, donde está ubicada la ciudad de Phoenix, y que ha visto cómo los termómetros llegaron un día a marcar 118 grados Fahrenheit (47,7 grados Celsius), se lleva el premio mayor en cuanto a temperatura.

La alerta por calor excesivo está vigente hasta el 25 de julio en Maricopa, según indicó la web del condado, en donde las autoridades pidieron a la gente que tome precauciones para no sufrir el temido golpe de calor o hipertermia, por lo que entregaron consejos para lograrlo.

La empresa privada de meteorología Accuweather informó este domingo que, según un índice propio que mide tanto la duración de una ola de calor como su severidad, esta es la más intensa que ha experimentado Phoenix desde que comenzaron los registros en 1895.

La anterior ola de calor récord fue en 1974, cuando Phoenix padeció 18 días a una temperatura máxima de 110 grados (43,4 grados Celsius) o más, lo que ya ha sido superado, además del récord de la temperatura mínima diaria más alta, que es de 97 grados (36,1 grados Celsius).

MÁS DE 75 MILLONES DE ESTADOUNIDENSES ESTÁN BAJO ALERTA DE CALOR

Este fin de semana más de 75 millones de estadounidenses están bajo a alguna alerta, advertencia o aviso de calor extremo.

El mapa de calor del Servicio Meteorológico Nacional mostraba hoy los colores más oscuros, correspondientes a las mayores temperaturas, en gran parte de Arizona y zonas de California, Nevada y Utah, además de la zona de Miami, en Florida.

"Manténgase fresco, hidratado e informado" es lo que recomienda el Departamento de Salud de Maricopa para este domingo.

En caso de golpe de calor, lo que se debe hacer es sumergirse o rodear el cuerpo de agua fría con hielo para bajar la temperatura interna corporal, según señalaron los bomberos de Phoenix en declaraciones medios locales.

Los medios destacaron que mucha gente debe cuidarse de usar el aire acondicionado todo el tiempo por el costo de la electricidad, pero el calor es tan insoportable que deben tenerlo prendido aunque sea a una temperatura no muy baja.

Para los que ni siquiera tienen esa posibilidad se han habilitado refugios para sobrellevar el calor.

Usuarios de YouTube han mostrado de una manera muy visual los efectos del calor extremo con vídeos en los que se ve como se cocina una pizza o unas galletas en una placa metálica dentro de un vehículo estacionado al sol en Phoenix.

Do you know the warning signs of heat illness? Help keep yourself, your friends, and your family safe through this extreme heat by brushing up on safety information https://t.co/MpMQj97g1W pic.twitter.com/fGrKtmvLg7